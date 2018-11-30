Кононенко назвал "чушью" возможное финансирование кампании Порошенко из новосозданного президентского фонда

Первый заместитель председателя парламентской фракции БПП Игорь Кононенко считает "чушью" информацию о возможном финансировании предвыборной кампании президента Петра Порошенко из созданного в начале ноября Фонда Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи, на который из бюджета 2019 года был выделен 1 млрд гривен.
Соответствующее заявление он сделал в эфире Радио НВ.
"Это полная чушь. Это не фонд Петра Порошенко, это Фонд Президента Украины - институции, а не личности и фамилии. [...] Я буду предлагать <...> информирование и публичность использования этих средств", - сказал Кононенко.
По его мнению, должен быть создан сайт, на котором будут публиковаться отчеты об использовании средств данного фонда.
Напомним, что 6 ноября 2018 года по инициативе президента Петра Порошенко было принято решение создать Фонд по поддержке образовательных и научных программ для молодежи. Согласно принятому бюджету-2019, на него был выделен 1 млрд гривен бюджетных средств.
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