30 ноября 2018, пятница

Кононенко назвал "чушью" возможное финансирование кампании Порошенко из новосозданного президентского фонда

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Один из ближайших соратников Петра Порошенко, первый зампред фракции БПП Игорь Кононенко
Фото: Александр Медведев / НВ

Один из ближайших соратников Петра Порошенко, первый зампред фракции БПП Игорь Кононенко

Первый заместитель председателя парламентской фракции БПП Игорь Кононенко считает "чушью" информацию о возможном финансировании предвыборной кампании президента Петра Порошенко из созданного в начале ноября Фонда Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи, на который из бюджета 2019 года был выделен 1 млрд гривен.

Соответствующее заявление он сделал в эфире Радио НВ.

"Это полная чушь. Это не фонд Петра Порошенко, это Фонд Президента Украины - институции, а не личности и фамилии. [...] Я буду предлагать <...> информирование и публичность использования этих средств", - сказал Кононенко.

По его мнению, должен быть создан сайт, на котором будут публиковаться отчеты об использовании средств данного фонда.

Напомним, что 6 ноября 2018 года по инициативе президента Петра Порошенко было принято решение создать Фонд по поддержке образовательных и научных программ для молодежи. Согласно принятому бюджету-2019, на него был выделен 1 млрд гривен бюджетных средств.

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