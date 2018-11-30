Кононенко назвал "чушью" возможное финансирование кампании Порошенко из новосозданного президентского фонда

Один из ближайших соратников Петра Порошенко, первый зампред фракции БПП Игорь Кононенко

Первый заместитель председателя парламентской фракции БПП Игорь Кононенко считает "чушью" информацию о возможном финансировании предвыборной кампании президента Петра Порошенко из созданного в начале ноября Фонда Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи, на который из бюджета 2019 года был выделен 1 млрд гривен.

Соответствующее заявление он сделал в эфире Радио НВ.

"Это полная чушь. Это не фонд Петра Порошенко, это Фонд Президента Украины - институции, а не личности и фамилии. [...] Я буду предлагать <...> информирование и публичность использования этих средств", - сказал Кононенко.

По его мнению, должен быть создан сайт, на котором будут публиковаться отчеты об использовании средств данного фонда.

Напомним, что 6 ноября 2018 года по инициативе президента Петра Порошенко было принято решение создать Фонд по поддержке образовательных и научных программ для молодежи. Согласно принятому бюджету-2019, на него был выделен 1 млрд гривен бюджетных средств.