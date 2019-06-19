Кононенко, Мосийчук и Дубинский идут в Раду по одному мажоритарному округу Вчера, 22:36 Цей матеріал також доступний українською НВ Выборы запланированы на 21 июля НВ

Первый замглавы фракции БПП в Верховной Раде Игорь Кононенко подал в ЦИК документы для участия в парламентских выборах в качестве кандидата в народные депутаты по мажоритарному округу № 94 в Киевской области.

Об этом он написал в Facebook.

«Иду в Верховную Раду по 94 округу. Сегодня подал документы в ЦИК», — написал Кононенко, добавив, что Киевская область — его родная земля.

Позже о подаче документов для регистрации кандидатом в народные депутаты по тому же мажоритарному округу № 94 сообщил народный депутат Игорь Мосийчук.

«Сказал — сделал! Сдал документы на регистрацию кандидатом в народные депутаты по 94 и/о (Васильков, Обухов)», — написал Мосийчук.

Ранее представитель партии Слуга народа Александр Дубинский заявил о намерении баллотироваться на внеочередных выборах народных депутатов по округу № 94. Позже эта информация была озвучена на съезде партии.

В одномандатный избирательный округ № 94 входят города областного подчинения Васильков и Обухов, а также Васильковский и Обуховский районы Киевской области.

Напомним, что выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.