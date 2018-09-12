Кононенко допросили по делу Онищенко. Испортит ли это репутацию фракции БПП

НАБУ вызвало на допрос первого заместителя главы фракции БПП Игоря Кононенко, сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник. Об этом - в сюжете Радио НВ.

По его словам, Кононенко допрашивают по делу депутата-беглеца Александра Онищенко. Речь идет о деле, связанном со взятками за голосование в Верховной Раде.

Сытник рассказал, что его ведут на основе переписки, которую Онищенко выдал средствам массовой информации после обращения журналиста Дмитрия Гнапа. Глава антикоррупционного бюро заметил, что детективы НАБУ проверяют достоверность переписки Онищенко и допрашивают депутатов.

Сытник добавил, что все остальные дела в отношении Александра Онищенко завершены. Получено разрешение на его заочное осуждение.

Газовое дело Онищенко

В июле НАБУ закончило расследование так называемого "газового дела" Онищенко. По версии следствия, он руководил преступной организацией, которая присвоила более 1,5 млрд грн от реализации природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с Укргаздобычей.

Кононенко допрашивают по делу депутата-беглеца Александра Онищенко

Народный депутат Игорь Кононенко в комментарии Украинской правде подтвердил, что был на допросе, но подробностей не сообщил.

Игоря Кононенко, вероятно, вызвали на допрос в качестве бывшего представителя парламентского комитета топливно-энергетического комплекса, отметил заместитель главы депутатской фракции Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко. Он также сообщил, что ему неизвестно, вызвали ли на допрос других депутатов от БПП. Он добавил, что не видит в допросе Кононенко давления на фракцию.

НАБУ демонстрирует работу

Таким образом НАБУ хочет продемонстрировать, что привлекает к своим расследований даже самых влиятельных политиков, высказал политолог Владимир Фесенко. Он добавил, что о давлении на команду президента можно было бы говорить, если бы Кононенко проходил по делу в качестве подозреваемого, а не свидетеля. В то же время, Фесенко отметил, что подобные сообщения будут иметь косвенное негативное влияние на имидж БПП.

"Мотивы НАБУ - демонстрация своей работы через известных фигурантов", - сказал Фесенко.

"Серый кардинал" президента

То, что НАБУ вызывает на допрос таких влиятельных фигур, как Кононенко, свидетельствует о независимости этой структуры, сказала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

"Хорошо, что Кононенко вызывают. Хорошо, что они не боятся вызвать "серых кардиналов" Петра Порошенко. А Кононенко является именно таким человеком", - отметила Каленюк.