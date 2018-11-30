30 ноября 2018, пятница

Кононенко: В список антиукраинских санкций РФ могут включить новых и исключить старых лиц

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Кононенко прокомментировал антиукраинские санкции РФ
Фото: Громадський рух "Чесно" via Facebook

Кононенко прокомментировал антиукраинские санкции РФ

Первый заместитель председателя парламентской фракции БПП Игорь Кононенко считает, что в будущем в антиукраинский санкционный список России могут включить новых лиц и исключить старых.

"Я уверен, что это [список, - Ред.] исключительно инструмент российской пропагандистской машины, и мы еще услышим манипуляции с этим списком - кого-то будут исключать, кого-то будут наоборот включать. Мы все это увидим, но опять-таки, я вижу это исключительно как элемент борьбы с действующей украинской властью", - сказал он в эфире Радио НВ.

Ранее Кононенко заявил в интервью Главкому о том, что санкции России в отношении украинских компаний и физических лиц нужны были для того, чтобы "показать, что там есть Юлия Тимошенко". Позже он рассказал НВ, что "не имеет никаких претензий" к лидеру партии ВО Батькивщина Тимошенко.

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против Украины. Под российские санкции попали 322 украинских граждан и 68 компаний. Кононенко в их число не вошел.

Среди тех, на кого распространяются санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица.

Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, находящиеся в России, подлежат блокировке. Также запрещено выводить капитал граждан и компаний за пределы России.

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