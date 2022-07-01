Конкурс на пост руководителя НАБУ объявят в ближайшее время — Зеленский 1 июля, 18:47 Национальное антикоррупционное бюро (Фото:НАБУ/Facebook)

Конкурс на руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) объявят в ближайшие дни или недели, заявил президент Владимир Зеленский в пятницу, 1 июля.

«Что касается НАБУ: конкурс должен быть объявлен, должен быть полный состав комиссии. Уверен, в ближайшие дни или недели это будет сделано», — сказал глава государства во время совместного брифинга с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.



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По словам Зеленского, за назначение главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры отвечает специальная комиссия:



«Что касается руководителя САП, то не президент, а другая комиссия решает, кто победит. После это решает генеральный прокурор, а не президент».

1 июля Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали совместное заявление о достижении полноправного членства в Евросоюзе. Лидеры ЕС поддержали предоставление статуса кандидата в члены блока Украине и Молдове на саммите 23 июня.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время обращения к Верховной Раде 1 июля призвала как можно быстрее назначить руководителей НАБУ и САП.

С 17 апреля из-за прекращения полномочий Артема Сытника обязанности директора НАБУ временно исполняет его первый заместитель Гизо Углава.

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