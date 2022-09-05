Законопроект нардепа Клочко может сорвать конкурс на пост директора НАБУ — ЦПК 5 сентября, 21:08 Национальное антикоррупционное бюро (Фото:НАБУ/Facebook)

В Центре противодействия коррупции в понедельник, 5 сентября, заявили, что законопроект № 7654 может сорвать конкурс на должность директора НАБУ и упростить процедуру его увольнения.

Глава ЦПК Виталий Шабунин у себя в Telegram-канале написал, что законопроект уже «провели через комитет», голосование за него в Верховной Раде может состояться во вторник. По его словам, на заседании комитета по вопросам организации госвласти нардепы от Слуги народа внесли в документ норму, «убивающую требование о политической независимости будущего директора НАБУ».



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Как объяснил Шабунин, согласно действующему законодательству, кандидаты, которые последние два года работали в руководящих органах партии или были с ней в трудовых отношениях, не имеют права претендовать на пост директора НАБУ. Он заявил, что нардепы хотят отменить эту норму и теперь кандидату достаточно будет прекратить такую деятельность перед конкурсом.



«Напомним, что нормальный конкурс на директора НАБУ был и остается одним из требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС», — добавил глава ЦПК.

Инициатором законопроекта № 7654 является нардеп от Слуги народа Андрей Клочко, глава комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения. Народный депутат пока не комментировал эту информацию.

Осенью 2021 года журналисты Bihus.Info сообщили, что мать Клочко за последние два года стала владелицей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и машины Tesla общей рыночной стоимостью около 14,5 млн грн. Сам нардеп заявил, что уже 14 лет не живет с родителями и не имеет отношения к покупке недвижимости, упомянутой Bihus.Info. Специализированная антикоррупционная прокуратура в декабре открыла производство по статье о незаконном обогащении.

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