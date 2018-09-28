28 сентября 2018, пятница

Конъюнктурщица. Лещенко дал политическую оценку Юлии Тимошенко

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Юлия Тимошенко - конъюнктурный политик, считает Лещенко

Юлия Тимошенко - конъюнктурный политик, считает Лещенко

Народный депутат Верховной Рады Украины дал политическую оценку лидеру партии ВО Батькивщина Юлии Тимошенко.

"Она знает все обо всех, но ее личные амбиции напоминают "хочу быть владычицей морской" в детской сказке. Она хочет себя реализовать как глобальную политическую фигуру, и ее видение очень часто меняется, и меняется конъюнктура вокруг нее. Она не является постоянным сторонником одних и тех же принципов", - рассказал он в эфире Радио НВ.

Лещенко отметил, что Юлия Тимошенко - "самый опытный политик", поскольку занимается политикой с ноября 1996 года, что на два года раньше начала политической карьеры Порошенко.

"Десять лет назад она была против вступления Украины в НАТО, а сейчас она поменялась, потому что поменялась конъюнктура. Я, например, был и тогда, и сейчас за вступление в НАТО, я своих взглядов не меняю. А она меняет, потому что стало более модно быть “за” НАТО", - добавил Лещенко.

Полную версию интервью с Сергеем Лещенко слушайте сегодня на Радио НВ в 20:00

Напомним, что ранее нардеп Сергей Лещенко спрогнозировал, что во второй тур выборов президента Украины 2019 года могут пройти действующий глава государства Петр Порошенко и лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко, при условии, что на выборах не появятся "новые лица". 

В настоящий момент лидерами президентского рейтинга остаются Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, о чем свидетельствуют результаты социологического исследования трех исследовательских центров - КМИС, SOCIS и Центра Разумкова.  

Помимо этого, положение кандидатов, имеющих высокие электоральные предпочтения, несколько изменилось. Так, Анатолий Гриценко и Вадим Рабинович потеряли свои позиции.

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