Конгрессмены против "нацистов". Почему США беспокоит героизация Бандеры, Шухевича и УПА

Американские конгрессмены обеспокоены "героизацией нацистских коллаборационистов в Украине". Речь идет о так называемом прославлении Степана Бандеры, Романа Шухевича и Украинской Повстанческой Армии. Об этом в подробностях - в сюжете Радио НВ.

56 членов американского конгресса убеждены, что в Европе, в частности в Украине и Польше, искажают и отрицают события во времена Холокоста. Соответствующее письмо они направили временному руководителю Государственного департамента США Джона Салливана. В нем также упоминаются случаи переименования улиц, деятельность батальона Азов и информационные кампании Института национальной памяти.

Азов и чрезмерная героизация

Конгрессмены просят государственный департамент США присоединиться к ним и правозащитных организаций для противостояния антисемитизму, ксенофобии, проявляющиеся в странах Европы. Парламентарии отдельно выделяют Украину и Польшу, призывая их "однозначно откинуть искажения Холокоста и почитание нацистских коллаборационистов". Конгрессмены просят проверить, какие меры принимают США для мониторинга случаев искажения Холокоста, и гарантировать, что США не поддерживают или не финансируют группы и лиц, которые поощряют или оправдывают антисемитизм.

В частности, в обращении речь идет о полке специального назначения Нацгвардии Азов. Конгрессмены настаивают на отмене польского закона об Институте национальной памяти и украинского - о правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины. Конгрессменов также беспокоит переименование улиц в честь бойцов УПА и информационные кампании по их героизации, которые поддерживает украинское правительство.

Закон ни к чему не обязывает

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире Радио НВ раскритиковал письмо конгрессменов и назвал их некомпетентными. По его словам, в обращении сознательно искажаются факты, смешивается правда и ложь. Возможно, конгрессмены пользовались источниками уже устаревшей советской или современной российской пропаганды, добавил Вятрович.

"Законы польский и украинский, о которых говорится в тексте, абсолютно некорректно прокомментировано. В Польше мы имеем редакцию закона, которая предусматривает уголовную ответственность, а в подобном украинском законе такого пункта нет. Он действует, но еще никого не привлекали к ответственности за личное отношение к УПА", - отметил Вятрович.

Идея нации

Безосновательными обвинения американских парламентариев считает и руководитель проектов Харьковской правозащитной группы Борис Захаров. В комментарии Радио НВ он заявил, что во время Нюрнбергского процесса претензии к Шухевичу или Бандере со стороны обвинителя озвучено не было. Однако рост антисимитизма и ксенофобии в украинском обществе действительно наблюдается, подчеркнул Захаров.

"Стоит вспомнить хотя бы случай на Лысой горе, когда организации напали на лагерь цыган, бросали камни в женщин и детей. Количество преступлений на почве ненависти растет, это вызывает беспокойство", - подчеркнул юрист.

Читайте также:

Зажгли большую политику

Ранее американская социологическая компания Pew Research Center представила исследование, в котором отмечается, что уровень антисемитизма в Украине - один из самых низких в Европе. Только 5% украинский не желают видеть евреев среди граждан своей страны.