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Посольство Украины назвало дату встречи конгрессменов США с Зеленским и Коболевым

Сегодня, 01:06
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MotionStudios/pixabay

Конгрессмены также встретятся с представителями исполнительной и законодательной власти

Визит американских конгрессменов в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским и главой НАК Нафтогаз Украины Андреем Коболевым состоится 30 июня-1 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в США.

«Визит американских законодателей является очередным свидетельством сохранения высокого уровня внимания к Украине на Капитолийском холме и важным проявлением поддержки украинского народа в борьбе против российской агрессии», — говорится в сообщении.

Кроме Зеленского и Коболева, конгрессмены также планируют встретиться с представителями исполнительной и законодательной ветвей власти Украины, посетить Майдан Независимости для чествования памяти Героев Небесной сотни и отдать дань памяти жертвам трагедии Бабьего Яра.

Напомним, ранее о визите американской делегации в Украину рассказал лидер демократического большинства в Палате представителей США Стенли Хойер.

Теги:   Владимир Зеленский НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев США Визит Конгрессмены Конгресс США

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