Новое вранье от РФ. Россияне запустили ИПСО о противостоянии Зеленского и Залужного 1 мая, 14:32 Валерий Залужный и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Центр стратегических коммуникаций продолжает фиксировать в Facebook новые информационно-психологические операции противника. Новый вброс россиян касается президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Как сообщает Центр стратегических коммуникаций, пропагандисты продуцируют фейки об их конфликте и распространяют сообщения о том, что Залужного якобы готовят на роль будущего украинского президента.

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Рекламная кампания была запущена со страницы в Facebook под названием Active join. По данным Центра стратегических коммуникаций, эта психологическая кампания была запущена 29 апреля .(скрин 3), в тот же день создали фейковую страницу (скрин 2). По состоянию на сегодняшний день она не заблокирована и все ее «рекламы» еще могут появляться в лентах пользователей Facebook, но сама страница пустая.



Центр стратегических коммуникаций отмечает, что это уже не первая попытка публично .«поругать» Зеленского и Залужного, чтобы спровоцировать панические настроения среди украинцев.

В начале марта немецкий таблоид Bild со ссылкой на свои источники сообщал, что у Зеленского и Залужного возникли разногласия по дальнейшим действиям украинских войск в районе Бахмута . Эти слухи опроверг министр обороны Алексей Резников. А секретарь СНБО Алексей Данилов назвал их попыткой России расшатать ситуацию в Украине.