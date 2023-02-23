«Готов помочь уничтожить друг друга». Буданов объяснил, почему конфликт Шойгу и Пригожина играет на руку Украине

23 февраля, 11:03
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Кирилл Буданов (Фото:Jessica Koscielniak / USA TODAY via Reuters)

Кирилл Буданов (Фото:Jessica Koscielniak / USA TODAY via Reuters)

Конфликт между российским министром обороны Сергеем Шойгу и основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным играет на руку Украине.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

«Чем больше будет ссор и серьезных конфликтов внутри их системы, тем быстрее придет наша победа», — сказал он.

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Буданов подчеркнул, что «готов помочь обоим одновременно», чтобы они уничтожили друг друга.

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Пригожин заявлял, что Вагнер испытывает «полный снарядный голод» в результате того, что российские военные чиновники игнорируют его потребности и вводят новые ограничения и запреты на закупку боеприпасов. Минобороны РФ также лишило «повара Путина» возможности набирать пленных и тренироваться на отдельных полигонах, принадлежащих российским вооруженным силам.

Реагируя на его заявления в минобороны РФ заявили, что «попытки внести раскол играют только в пользу врага», а все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений «выполняются в кратчайшие сроки».

В ISW считают, что российское военное командование, вероятно, перекрыло Пригожину независимый доступ к артиллерийским снарядам и тяжелому вооружению.

https://www.youtube.com/watch?v=fXnqRHjg3Ec
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Сергей Шойгу Разведка Евгений Пригожин Кирилл Буданов Война России против Украины

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