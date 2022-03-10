Зеленский подписал закон о принудительной конфискации российского имущества в Украине
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии имущества РФ и ее резидентов. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Согласно закону, принудительное изъятие в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов проходит без какой-либо компенсации их стоимости из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.
Верховная Рада приняла законопроект 4 марта.
«Такие шаги необходимы нашему государству для обеспечения общественных потребностей и решения проблем, которые наступили по вине государства-агрессора, а также для обеспечения восстановления территории Украины после завершения войны», — объясняла народный депутат от Слуги народа Мария Мезенцева.
Решение о принудительном изъятии в Украине российского имущества будет принимать Совет национальной безопасности и обороны, а вводиться в действие оно будет указом президента.
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