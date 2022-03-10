Зеленский подписал закон о принудительной конфискации российского имущества в Украине

10 марта, 15:49
Цей матеріал також доступний українською
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии имущества РФ и ее резидентов. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Согласно закону, принудительное изъятие в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов проходит без какой-либо компенсации их стоимости из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.

Читайте также:
15-й день войны — хроника. На встрече с Кулебой Лавров не дал согласия на перемирие, Зеленский назвал угрозу ядерной войны блефом России

Верховная Рада приняла законопроект 4 марта.

Читайте также:
Ярослав Железняк
Ярослав Железняк
Россияне остаются без виски и трусов

«Такие шаги необходимы нашему государству для обеспечения общественных потребностей и решения проблем, которые наступили по вине государства-агрессора, а также для обеспечения восстановления территории Украины после завершения войны», — объясняла народный депутат от Слуги народа Мария Мезенцева.

Решение о принудительном изъятии в Украине российского имущества будет принимать Совет национальной безопасности и обороны, а вводиться в действие оно будет указом президента.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Закон Верховная Рада Имущество Владимир Зеленский

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ