Зеленский создал рабочую группу для взыскания компенсации с России

6 августа, 15:41
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сформировал рабочую группу для создания и внедрения механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного агрессией страны-террориста России.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента в субботу, 6 августа, рабочую группу возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, туда вошли представители правительства и ведущие украинские и иностранные юристы-международники.

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На совещании в субботу его участники обсудили переговоры о принудительном изъятии российских активов в пользу Украины и скоординировали действия в этом направлении.

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В ОП рассказали, что сейчас продолжается работа над созданием компенсационной комиссии — для этого планируется заключить многосторонний международный договор с партнерами Украины. Комиссия сможет рассматривать заявления о возмещении ущерба, причиненного российской агрессивной войной.

Также Киев ведет с партнерами переговоры о том, как замороженные российские активы можно направить на возмещение убытков.

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«Во время совещания было отмечено, что на сегодняшний день наши партнеры не ставят под сомнение, что это должно быть сделано, и вопрос лишь в том, чтобы найти юридический механизм», — добавили в ОП.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина уже конфисковала российских активов на сумму в 28 миллиардов гривен.

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В мае президент говорил, что Украина предлагает партнерам подписать договор о выплате компенсаций пострадавшим от агрессии России из конфискованных или замороженных средств страны-агрессора. Он подчеркивал, что Украина работает над тем, чтобы Россия компенсировала все уничтоженное в нашей стране.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Российская агрессия Активы Конфискация Агрессия РФ Владимир Зеленский Компенсация Офис президента Украины Андрей Ермак Война России против Украины

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