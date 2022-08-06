Зеленский создал рабочую группу для взыскания компенсации с России
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский сформировал рабочую группу для создания и внедрения механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного агрессией страны-террориста России.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента в субботу, 6 августа, рабочую группу возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, туда вошли представители правительства и ведущие украинские и иностранные юристы-международники.
На совещании в субботу его участники обсудили переговоры о принудительном изъятии российских активов в пользу Украины и скоординировали действия в этом направлении.
В ОП рассказали, что сейчас продолжается работа над созданием компенсационной комиссии — для этого планируется заключить многосторонний международный договор с партнерами Украины. Комиссия сможет рассматривать заявления о возмещении ущерба, причиненного российской агрессивной войной.
Также Киев ведет с партнерами переговоры о том, как замороженные российские активы можно направить на возмещение убытков.
«Во время совещания было отмечено, что на сегодняшний день наши партнеры не ставят под сомнение, что это должно быть сделано, и вопрос лишь в том, чтобы найти юридический механизм», — добавили в ОП.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина уже конфисковала российских активов на сумму в 28 миллиардов гривен.
В мае президент говорил, что Украина предлагает партнерам подписать договор о выплате компенсаций пострадавшим от агрессии России из конфискованных или замороженных средств страны-агрессора. Он подчеркивал, что Украина работает над тем, чтобы Россия компенсировала все уничтоженное в нашей стране.
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