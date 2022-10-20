За счет российских активов. До конца года будут первые решения по компенсациям для Украины — Зеленский 20 октября, 23:08 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 20 октября, сказал, что до конца года будут первые решения по поводу механизма возмещения страной-агрессором Россией ущерба, причиненного ее полномасштабным вторжением.

Во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом, который в четверг приехал в Киев, Зеленский сообщил: Украина работает над тем, чтобы ООН поддержала резолюцию о компенсационном механизме для Украины.



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Отвечая на вопрос о том, кто из партнеров может первым передать Украине замороженные активы РФ, президент заявил, что «вопрос во внедрении международного механизма».

«Многие страны уже готовы это делать. Я думаю, что уже к концу этого года у нас будут реальные решения, мы будем видеть реальный механизм», — заявил глава государства и поблагодарил страны, которые заморозили российские активы.

В вечернем обращении президент подчеркнул, что Россия заплатит за свой террор не только «изоляцией и деградацией», а и активами «государственных и квазичастных лиц», связанных с нынешним российским режимом.



«Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, заставить наш народ страдать еще больше, но только мобилизует этим международное сообщество, чтобы оно еще больше помогало нам и еще больше давило на государство-террориста. Все наши расходы на защиту энергообъектов и восстановление инфраструктуры после российских террористических ударов будут возмещены за счет российских же активов», — добавил Зеленский.



В мае президент говорил, что Украина предлагает партнерам подписать договор о выплате компенсаций пострадавшим от агрессии России из конфискованных или замороженных средств страны-агрессора.

