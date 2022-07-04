Конференция в Лугано может быть первым большим шагом к победе демократического мира — Зеленский 4 июля, 16:03 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Конференция в Лугано может стать первым большим шагом к исторической победе демократического мира, заявил президент Владимир Зеленский в понедельник, 4 июля.

Во время выступления по видеосвязи на конференции по восстановлению Украины в Лугано глава государства подчеркнул, что война России против нашей страны — не просто попытка захватить украинскую землю, уничтожить государственные институции и сломить независимость Украины.



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«Это гораздо более широкое, мировоззренческого противостояние. Антидемократическая и антиевропейская система, построенная в России, пытается доказать, что она якобы сильнее, чем все мы: и Украина, и Европа, и демократический мир… Она пытается доказать, что Европа якобы слаба и не способна защищать свои ценности.

Такой мировоззренческий мотив прослеживается во всех действиях российского государства — как по отношению к Украине, так и по отношению ко всем вам. И все созданные Россией кризисы: инфляционный, продовольственный, энергетический и миграционный, контуры которого уже есть, это именно мировоззренческое, идеологическое испытание", — сказал Зеленский.

Президент напомнил, что страна-террорист Россия уничтожает украинские школы, больницы и жилые дома — «пространство всего, что имеет значение для нас и для любой свободной человеческой жизни».

"…Эта война не просто наша, не просто локальная где-то на востоке Европы. Это нападение России на все, что является ценностью для нас с вами. Поэтому и восстановление Украины — это не локальный проект, не проект одного народа, а общая задача всего демократического мира. Всех стран, которые могут сказать о себе — мы цивилизованные", — добавил он.

В понедельник, 4 июля, в швейцарском городе Лугано стартовала масштабная Международная конференция по восстановлению Украины. Конференция пройдет 4−5 июля.

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