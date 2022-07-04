Конференция в Лугано: Зеленский намекнул некоторым представителям украинской делегации на необходимость возвращения в Украину

4 июля, 16:37
Зеленский выступил на конференции в Лугано и был удивлен количеством представителей украинской делегации (Фото:ОПУ)

Зеленский выступил на конференции в Лугано и был удивлен количеством представителей украинской делегации (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции в Лугано (Швейцария), посвященной восстановлению Украины, намекнул некоторым участникам украинской делегации на возращение домой.

Он также удивился количеством участников делегации.

«В самом начале выступления господин президент Кассис сказал, что увидел здесь большую, довольно большую делегацию. Я также был удивлен, что делегация действительно довольно большая», — сказал президент.

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Зеленский добавил, что некоторых членов украинской делегации он не видел все месяцы войны.

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«Я бы хотел пригласить некоторых людей, которых увидел через экран, я их не видел все эти месяцы войны, я бы их тоже хотел пригласить в Украину. Потому что у нас восстановление в Украине, восстановление нашего государства. Я просто хотел им это напомнить. Потому что война в Украине, там, где эти люди работают. Мне кажется, я так очень тонко намекнул», — резюмировал он.

4 июля в швейцарском городе Лугано стартовала масштабная Международная конференция по восстановлению Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины Конференция в Лугано

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