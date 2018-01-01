Конец "дружбы с РФ": когда Порошенко подпишет закон Сегодня, 16:18 158 Цей матеріал також доступний українською Порошенко пообещал подписать закон о прекращении дружбы с РФ 10 декабря

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет закон О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией в понедельник, 10 декабря.

Об этом сообщает УНИАН.

"Конечно, есть определенный символизм в прекращении действия договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон я внес в Верховную Раду, он позавчера был проголосован и в понедельник мною будет подписан", - сказал президент во время торжеств по случаю 150-й годовщины создания общества Просвита во Львове.

Порошенко добавил, что прекращение действия договора является "историческим событием" для Украины и украинцев.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада проголосовала за прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией вступил в силу 1 апреля 1999 года. Договор заключен сроком на десять лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды.

Договор стал основополагающим документом украинско-российских отношений, которые предусматривали стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силы, включая экономические и другие способы давления".

Документ утратил актуальность из-за военной агрессии России против Украины.