Кондолиза Райс дала совет, как Украине избежать авторитарного примера Венгрии

Кондолиза Райс констатировала, что Украина очень изменилась с 1979 года, когда она впервые посетила страну

Украине стоит приложить все усилия для создания сильных и независимых институтов власти, чтобы не допустить ее концентрации в одних руках, и добиться превращения страны в стабильную демократию. Об этом в интервью журналу Новое Время заявила Кондолиза Райс - 66-й Государственный секретарь США, а ныне профессор Стэнфордского университета.

Советолог и русист по образованию, Райс рассказала, что впервые посетила Украину в 1979 году – и тогда "это все еще было очень советское пространство".

"Только посетив Украину в 2005 году, уже в качестве советника президента по национальной безопасности, я была несказанно удивлена, увидев независимую страну, - вспоминает бывшая глава американской дипломатии. - Но вам не стоит относиться к независимости как к должному, нужно продолжать работать над превращением своей страны в стабильную демократию".

Важнейший путь к этому, по мнению Райс – "избегать концентрации власти в руках одного человека, как это, например, сейчас происходит в Венгрии". А значит, напомнила бывший политик, законодательная власть должна быть сильной, судебная власть – независимой, пресса – свободной, а гражданское общество – устойчивым.

"Я рада тому, что в Украине появились политики и граждане, которые это понимают, а значит, все это реализуемо. Но важны не только отдельные люди, важны институты", - подчеркнула Райс.

По ее словам, создавая конституцию США, отцы-основатели американского государства понимали, что не смогут контролировать, кто именно станет президентом или войдет в Конгресс. "Но они создали жесткие правила, которые нивелируют влияние личности на государственные процессы", - резюмировала экс-госсекретарь США.

Читайте полную версию интервью в свежем номере журнала Новое Время - №36 от 4 октября 2018 года