Концерт Океана Эльзы не является политической агитацией — Вакарчук Вчера, 17:42 Цей матеріал також доступний українською Наталья Кравчук / НВ Океан Эльзы не будет ни за кого агитировать, заявил Святослав Вакарчук Наталья Кравчук / НВ

Лидер политической партии Голос Святослав Вакарчук заверил, что сегодняшний концерт группы Океан Эльзы во Львове не является политической агитацией.

Об этом он заявил во время брифинга во Львове, передает Львовский портал.

«Является ли концерт группы Океан Эльзы агитацией? Да. Это агитация качественной европейской музыки. Являются ли наши концерты политической агитацией? Нет, не являются, потому что там нет ни слова о политике, ни слова о наших политических лозунгах. И никаких графических изображений при выходе Океана Эльзы не будет. Это наша принципиальная позиция», - сказал Вакарчук.

Музыкант добавил, что его группа сделала выводы после Оранжевой революции и выборов 2007 года и полностью отказался от политической агитации.

«Не сделаем исключение даже для партии, в которой есть лидер этой группы. Если я увижу, что во время выступления Океана Эльзы где-то появится символика Голоса, то я сам остановлю выступление, потому что это будет нечестно перед избирателями», - отметил Вакарчук, добавив, что «не видит никакой проблемы», если члены партии Голос будут выступать перед началом концерта.

Напомним, 16 мая Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».