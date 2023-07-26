Более половины украинцев хотят доверить власть в послевоенный период партии, основанной военными — опрос Центра Разумкова 26 июля, 14:18 Социологи узнали, какие партии украинцы хотят видеть в послевоенное время (Фото:NV)

51% украинцев готовы доверить власть в Украине в послевоенный период политической силе, основанной военными.

Таковы результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

26% опрошенных придерживаются мнения, что она может появиться из уже существующих политических партий, 24% - из волонтерской среды, 18,5% - из организаций гражданского общества, 17% - из круга гуманитарной или технической интеллигенции, 8% - из бизнес-среды.

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Среди тех, кто видит из существующих политических сил те, которым можно было бы доверить власть в послевоенный период, 55% ответили, что такая политическая сила может появиться из уже существующих политических партий. При этом, 56% среди них придерживаются мнения, что такая политическая сила может появиться из среды военных.

Опрос проводился с 5 по 11 июля. Было опрошено 2017 человек методом личного интервью в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях — только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Согласно украинскому законодательству, президентские и парламентские выборы в Украине не проводятся в период действия военного положения. Спикер Рады Руслан Стефанчук отмечал, что выборы состоятся только после окончания войны.

