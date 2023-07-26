Социологи назвали лидеров доверия украинцев: в списке ВСУ, волонтеры, Зеленский и Ким 26 июля, 16:03 Из всех политиков украинцев больше всего доверяют Зеленскому (Фото:Clodagh Kilcoyne/Pool/Reuters)

Украинцы больше всего доверяют президент Украины Владимиру Зеленскому и главе Николаевской ОВА Виталию Киму, а среди институций — ВСУ, добровольцам и волонтерам.

Таковы результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Так, среди политиков, должностных лиц и общественных деятелей Зеленскому доверяют 81% опрошенных, Киму — 71%, политику и волонтеру Сергею Притуле — 55%, советнику главы Офиса президента Михаилу Подоляку — 52%, секретарю СНБО Алексею Данилову — 52%.

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Большинство опрошенных не доверяют лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко (78%), нардепу Юрию Бойко (76%), лидеру Евросолидарности Петру Порошенко (71%) и бывшему советнику ОП Алексею Арестовичу (65%).

Среди государственных и общественных институтов чаще всего выражают доверие ВСУ (93% опрошенных), добровольческим отрядам (87%), волонтерским организациям (83%), ГСЧС (81%), Нацгвардии Украины (81%)), президенту Украины (80%).

Госпогранслужбе доверяют 78% украинцев, Минобороны — 75%, СБУ — 67%, Нацполиции — 61%, мэрам населенных пунктов — 60,5%, общественным организациям — 60%, церкви — 58украинским СМИ — 56%.

Не доверяют украинцы судебной системе (70%), политическим партиям (68%), госаппарату (чиновникам) (67%), прокуратуре (60%), Верховной Раде Украины (56%), НАПК (55%), НАБУ (54,5%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (54%), коммерческим банкам (54%), украинскому правительству (52%).

Опрос проводился с 5 по 11 июля. Было опрошено 2017 человек методом личного интервью в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях — только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).