ВСУ вне конкуренции. Как изменилось доверие украинцев к органам власти и социальным институтам во время войны — соцопрос 15 сентября, 19:25 ВСУ и президент Украины имеют положительную динамику уровня доверия (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Несмотря на усилия российской пропаганды, доверие украинцев к государственным и социальным структурам растет. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, которое презентовали Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Социологическая служба Центра Разумкова.



Так, больше всего доверяют Вооруженным Силам Украины (91% респондентов), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (82%), волонтерам (77%), Государственной пограничной службе (74%), добровольческим военным отрядам (73%) и президенту (71%).

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В то же время наименьшее доверие — к партиям, 55% респондентов не доверяют политическим силам. 46% опрошенных не верят судебной системе, 46% — чиновникам, 37% — коммерческим банкам, 19% — Верховной Раде.

По сравнению с результатами опроса Фонда Демократические инициативы, полученными в августе 2021 года, по состоянию на август 2022 года среди украинцев вырос баланс доверия ко всем государственным органам и социальным институтам, включенным в опрос. Исключение — опять же политические партии. "Рост общественного доверия свидетельствует о высоком уровне социальной сплоченности граждан", — отмечают социологи.

Таким образом, за год топ-3 государственных органов и социальных институтов относительно баланса доверия изменился следующим образом: ВСУ сохранили свои позиции; ГСЧС и Национальная гвардия потеснили волонтерские организации и церковь; тройка аутсайдеров осталась неизменной.

Опрос проводился 5—12 августа методом face-to-face (личного интервью) в 112 населенных пунктах во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Всего опросили 2024 респондента. Теоретическая погрешность исследования не превышает 2,3%.

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