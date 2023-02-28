Политические партии в аутсайдерах. Кому, кроме ВСУ, больше всего доверяют украинцы — новый опрос

28 февраля, 17:24
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Абсолютным лидером доверия среди украинцев являются ВСУ (на фото украинские военные возле Бахмута, 25 февраля 2023 года) (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Абсолютным лидером доверия среди украинцев являются ВСУ (на фото украинские военные возле Бахмута, 25 февраля 2023 года) (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Последние исследования общественного мнения, проведенные американским Национальным демократическим институтом, свидетельствуют, что, кроме Вооруженных сил Украины, украинцы больше всего доверяют президенту Владимиру Зеленскому, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и Совету по национальной безопасности и обороне Украины.

НДИ провел уже третью за время вторжения волну своего опроса Возможности и препятствия на пути демократического перехода Украины. Новый опрос был проведен в первой половине января 2023 года, полевые работы выполнил Киевский институт социологии. Предыдущие волны проводились в мае и августе 2022 года.

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Абсолютному лидеру доверия среди опрошенных украинцев — ВСУ полностью доверяют 69%, еще 27% выбрали вариант ответа «доверяю».

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Президенту Владимиру Зеленскому полностью доверяют 49% опрошенных, доверяют - еще 53%, варианты не доверяю и полностью не доверяю в сумме выбрали 5% опрошенных.

Госслужбе по чрезвычайным ситуациям полностью доверяют 35% опрошенных, доверяют еще 53%.

Совету национальной безопасности и обороны полностью доверяют 18% опрошенных, доверяют еще 52%.

Самый низкий уровень доверия у политических партий. Им полностью доверяет только 1% опрошенных, доверяет еще 13%. Наибольшая доля опрошенных – 44% – выбрали вариант "как доверяю, так и не доверяю". Не доверяют политическим партиям 26% опрошенных, а полностью не доверяют - 7%.

С тем, насколько украинцы доверяют Нацполиции, премьер-министру Денису Шмыгалю, местным властям, правительству, главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку и самой Верховной Раде, а также Офису генпрокурора, можно ознакомиться в инфографике.

Инфографика: NDI

ВСУ оказались среди лидеров доверия после начала полномасштабной войны.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Опрос СНБО Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Соцопрос Украинцы ГСЧС Доверие Владимир Зеленский Недоверие Политические партии

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