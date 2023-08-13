Связанная с экс-нардепом Пашинским компания стала крупнейшим частным поставщиком оружия для ВСУ — NYT 13 августа, 12:48 В расследовании NYT говорится, что украинские власти обратились к Пашинскому за помощью в покупке боеприпасов (Фото:Сергей Пашинский/Facebook)

Компания Украинская бронетехника, связанная с бывшим нардепом Сергеем Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия для ВСУ, однако военные получают необходимое по самым высоким ценам, говорится в расследовании NYT.

Издание отмечает, что в первые недели полномасштабного вторжения РФ в Украину Киев срочно нуждался в оружии и боеприпасах. Тогда Минобороны связалось с экс-нардепом Пашинским, который ранее в течение многих лет курировал военные расходы, а с 2019 года фактически находился в политической эмиграции. Пашинский был замешан в ряде коррупционных скандалов в сфере оборонных закупок, но отрицал свою причастность.

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Авторы материала напоминают, что у Пашинского были связи в оружейном бизнесе.

«Он умел работать в условиях жесткой конкуренции и не боялся бюрократии. В военное время это сделало его бесценным», — говорится в расследовании NYT.

Журналисты отмечают, что через 1,5 года большой войны компания Украинская бронетехника, которую связывают с экс-нардепом, стала крупнейшим частным поставщиком оружия в Украине. Она покупает и продает гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты через трансевропейскую сеть посредников. В прошлом году компания отчиталась о лучшем за всю свою историю годовом обороте: объем продаж составил более 350 млн долларов, по сравнению с 2,8 млн долларов за год до нападения РФ.

По словам двух чиновников, знакомых с ситуацией, Пашинский снова находится под следствием. Сейчас украинские правоохранительные органы тщательно изучают ценообразование Украинские бронетехники и финансовые отношения с чиновниками и компаниями, занимающимися закупками за рубежом.

В августе украинские спецслужбы провели обыск в офисе государственной компании в поисках улик против Украинской бронетехники. Большинство источников говорили с журналистами на условиях анонимности, так как не были уполномочены обсуждать ход расследования.

«Пашинский и созданная им сеть поставок вооружений подчеркивают мало обсуждаемый аспект военной стратегии Украины. Во имя того, чтобы быстрее доставить оружие на передовую, руководители страны воскресили деятелей из бурного прошлого Украины и отменили, хотя бы на время, многолетнюю антикоррупционную политику. Правительственные чиновники перестали вносить в „черный список“ поставщиков, обманувших военных, и отказались от многих правил публичного раскрытия информации, призванных выявить случаи самодеятельности», — говорится в материале.

Отмечается, что эта авантюра оправдала себя на начальном этапе: Украине удалось достаточно долго сдерживать российские войска пока поступит первая помощь от Запада.

В расследовании также рассказывается, как работает сеть брокеров, закупающих оружие.

Согласно секретным документам, которые есть в распоряжении NYT, оружие покупается и перепродается. С каждой такой сделкой цены растут, «пока конечный покупатель, украинские военные, не заплатит больше всех».

В частном порядке западные чиновники говорят, что возрождение фигур, подобных Пашинскому, является одной из причин того, что американское и британское правительства закупают боеприпасы для Украины, а не просто передают деньги.

Как работает схема закупок

Представители трех различных подразделений украинского правительства, включая одного из ведущих специалистов по закупкам вооружений, утверждают, что когда правительство хочет сделать закупку у компании Украинская бронетехника, оно якобы ведет переговоры с экс-нардепом.

Издание узнало, что в начале полномасштабного вторжения Пашинский начал говорить военным, что, если его попросят, он может поставить оружие.

«В этот момент зазвонил телефон, и его пригласили на встречу с представителями оборонного ведомства, по словам четырех человек, осведомленных об этом», — утверждается в материале.

Ценным Пашинского делали также оружейные связи с Болгарией, особенно в тот период, когда крупные поставки НАТО еще не начались, а Украины отчаянно нуждалась в боеприпасах советского калибра.

Контактным лицом Пашинского в Болгарии был брокер по имени Калоян Станиславов. По данным правительственных документов и деловых партнеров, эти двое знали друг друга через литовского политика, осужденного по обвинению в коррупции.

Станиславову удалось добиться от болгарских заводов приоритетности своих заказов. По словам одного из крупнейших производителей, в начале прошлого года он скупил почти весь имеющийся в наличии порох, заставив конкурентов метаться.

Поскольку Болгария не разрешила продавать боеприпасы напрямую в Украину, Украинская бронетехника заключила сделку с 70-летним польским посредником Анджеем Ковальчиком. Он получил документы, в которых конечным покупателем была указана Польша, а не Украина, как следует из документов по сделке.

Документы показывают, что оружие поступало от болгарских производителей к Станиславову, затем к польскому посреднику, затем к Украинской бронетехнике и, наконец, к украинским военным.

С каждым шагом цены росли, а польский посредник получал свою долю.

По словам сотрудника прокуратуры, осведомленного о ходе расследования, украинские прокуроры сейчас проводят проверку этой сети и выясняют, получал ли Пашинский «откаты» от польского посредника. Сам экс-нардеп заявил, что он знаком с этим человеком, но никаких финансовых отношений у них не было.

В аудите Минобороны говорится, что в 2022 году Украинская бронетехника осуществляла поставки более надежно, чем государственные компании.

В Минобороны рассказали, что в начале большой войны РФ тысячи брокеров откликнулись на призыв о военных закупках, лишь немногие из них обладали связями Пашинского. Только 10−15% смогли найти обещанные боеприпасы.

Наиболее успешные брокеры, по мнению чиновников, разбирались в старых методах ведения бизнеса. По словам замминистра обороны Владимира Гаврилова, Пашинский обеспечил важнейшие поставки раньше, чем союзники Украины.

Позиция Пашинского

Сам Пашинский, возглавляющий украинскую группу по торговле оружием, отрицает свою финансовую заинтересованность в оружейном бизнесе.

Он также отрицает, что вел переговоры о подобных сделках, и списывает многолетние скандалы на российские кампании по дезинформации.

«Я никогда не был и не буду олицетворением или символом коррумпированной системы», — отметил экс-нардеп.

Он признал факт ведущегося уголовного расследования, но заявил, что оно вызвано ошибочным представлением государственных чиновников о том, что продавцы оружия получают несправедливо высокие прибыли. Он назвал себя «ответственным гражданином своей страны, который никогда не предавал и не предаст ее».

В 2019 году тогдашний гендиректор госконцерна Укроборонпром Айварас Абромавичус заявлял, что Пашинский является теневым бенефициаром компании Украинская бронетехника, вытеснившей предприятия Укроборонпрома во время закупок государством минометов в рамках гособоронзаказа.

В 2018 году журнал NV также проводил расследование о коррупционных схемах в оборонной сфере, которое спровоцировало громкий скандал с Пашинским.

В материале под названием Слупили два товарища была описана схема по поставке на Житомирский бронетанковый завод списанных с вооружения разобранных советских БМП-1 1980-х годов выпуска, закупленных у компании Wtorplast.