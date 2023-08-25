Скандал с закупкой курток для ВСУ. Одним из владельцев турецкой компании был племянник нардепа от Слуги народа — расследование УП 25 августа, 10:58 Нардеп Геннадий Касай, племянник которого был одним из основателей турецкой фирмы, осуществляющей поставки скандальных курток для ВСУ (Фото:Gennadiy Kasay/Facebook)

Осенью 2022 года Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставки одежды для ВСУ. По дороге куртки из летних стали зимними и подорожали втрое. В то время одним из владельцев фирмы был племянник нардепа от Слуги народа Геннадия Касая.

Об этом говорится в расследовании УП.

Совместно с Центром противодействия коррупции журналистам удалось выяснить, что в момент заключения контракта владельцем турецкой фирмы Vector avia hava araçlari вместе с романом Плетневым был и племянник «слуги народа» 26-летний Александр Касай.

Видео дня

Компания была основана 1 июня 2021 года и до февраля текущего года Александр Касай числился ее совладельцем. Информацию об этом удалось получить в турецкой официальной газете торгового реестра, если искать по предыдущему месту регистрации компании в Анкаре. На данный момент компания зарегистрирована в Стамбуле, а ее единственный владелец — Плетнев.

Примечательно, что нардеп Касай является также и членом комитета Верховной Рады по обороне, разведке и нацбезопасности. До полномасштабного вторжения он был директором Дворца спорта Юность компании Мотор Сич подозреваемого в госизмене Вячеслава Богуслаева. Брат нардепа также много лет работал у Богуслаева.

В разговоре с журналистами-расследователями «слуга народа» заявил, что не имеет отношения к турецкой компании и до определенного момента не знал, что ее владельцем является его племянник.

Касай также заявил, что не считает сложившуюся ситуацию конфликтом интересов.

«Я ведь не работаю в Минобороны. Мы не рекомендуем, у кого покупать и с кем работать. В этом вопросе я не вижу конфликта. Тем более что это мой племянник, я не видел его почти с начала полномасштабного вторжения», — резюмировал он.

Александр Касай не ответил на запросы журналистов о комментариях.

11 августа ZN.ua опубликовало расследование, в котором сообщило, что Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных осенью 2022 года. По дороге между таможнями заказанные куртки из «камуфляжных» стали «зимними воздухозащитными» и втрое подорожали.

Из документов следует, что 4900 курток (и штанов), которые в одном документе указываются общей стоимостью 142 тысячи долларов, впоследствии указываются с ценой 421 тысяча долларов. Цена за «камуфляжные» куртки с 29 долларов за штуку выросла до 86 долларов за «зимние воздухозащитные» куртки.

По данным издания, которое ссылается на «офицеров из таможенного фронта Украины», эта фирма только в октябре-декабре ввезла в Украину из Турции 233 тысячи курток на 20 миллионов долларов и 202 тысячи брюк на 13 миллионов долларов.

Министр обороны Алексей Резников опроверг информацию о том, что министерство якобы закупило летнюю форму для ВСУ, однако на таможне указало, что это зимние куртки.

Он заявлял, что «куртки скоро покажут».

23 августа состоялось заседание комитета, на котором от Минобороны присутствовал заместитель министра Денис Шарапов. Он принес с собой куртки, но они оказались с другой партии.





