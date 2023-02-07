Компании жены Медведчука финансировали Росгвардию и МВД РФ в оккупированном Крыму — СБУ 7 февраля, 10:00 СБУ провела 11 обысков, в том числе на объектах недвижимости жены Медведчука (Фото:СБУ)

Компании, конечным бенефициаром которых является супруга подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука Оксана Марченко, переводили миллионы гривен на счета Росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму.



Об этом сообщает СБУ во вторник, 7 февраля.

По данным следствия, компании платили россиянам якобы за «охрану недвижимости Медведчука» на территории полуострова. Также бизнес-структура Марченко регулярно пополняла бюджет РФ в виде уплаты «налогов и сборов».

Видео дня

Общая сумма платежей в пользу России — более 50 млн в гривневом эквиваленте. После полномасштабного вторжения РФ в Украину компания Марченко продолжила финансировать бюджет россиян, выяснила СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Чтобы реализовать схему, Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более чем в 1 млрд рублей. Для этого привлекли активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, расположенных в Киеве. Затем фирма в Крыму подписала соответствующие «охранные соглашения» со структурами Росгвардии и МВД РФ.

СБУ провела 11 обысков на объектах недвижимости супруги Медведчука, в офисах ее киевских компаний и по адресам проживания их топ-менеджеров. Там обнаружили:



документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами сделок;



печати и банковские карты, которые использовали фигуранты.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Службы безопасности сообщили Марченко и руководителю аффилированной фирмы в Крыму о подозрении по ч. 3 ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решают вопрос относительно сообщения о подозрении руководителям трех киевских компаний, причастных к схеме. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее из «дворца» Медведчука изъяли 316 предметов искусства, их могут конфисковать в пользу государства. В июле 2022 года суд арестовал дополнительные активы Оксаны Марченко и ее мужа, которыми руководили из РФ.