Компании жены Медведчука финансировали Росгвардию и МВД РФ в оккупированном Крыму — СБУ

7 февраля, 10:00
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СБУ провела 11 обысков, в том числе на объектах недвижимости жены Медведчука (Фото:СБУ)

СБУ провела 11 обысков, в том числе на объектах недвижимости жены Медведчука (Фото:СБУ)

Компании, конечным бенефициаром которых является супруга подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука Оксана Марченко, переводили миллионы гривен на счета Росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает СБУ во вторник, 7 февраля.

По данным следствия, компании платили россиянам якобы за «охрану недвижимости Медведчука» на территории полуострова. Также бизнес-структура Марченко регулярно пополняла бюджет РФ в виде уплаты «налогов и сборов».

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Общая сумма платежей в пользу России — более 50 млн в гривневом эквиваленте. После полномасштабного вторжения РФ в Украину компания Марченко продолжила финансировать бюджет россиян, выяснила СБУ.

СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ

Чтобы реализовать схему, Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более чем в 1 млрд рублей. Для этого привлекли активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, расположенных в Киеве. Затем фирма в Крыму подписала соответствующие «охранные соглашения» со структурами Росгвардии и МВД РФ.

СБУ провела 11 обысков на объектах недвижимости супруги Медведчука, в офисах ее киевских компаний и по адресам проживания их топ-менеджеров. Там обнаружили:

  • документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами сделок;
  • печати и банковские карты, которые использовали фигуранты.
СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ

Службы безопасности сообщили Марченко и руководителю аффилированной фирмы в Крыму о подозрении по ч. 3 ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решают вопрос относительно сообщения о подозрении руководителям трех киевских компаний, причастных к схеме. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее из «дворца» Медведчука изъяли 316 предметов искусства, их могут конфисковать в пользу государства. В июле 2022 года суд арестовал дополнительные активы Оксаны Марченко и ее мужа, которыми руководили из РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=L0JoEwhs17M
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крым Служба безопасности Украины (СБУ) Виктор Медведчук Оксана Марченко МВД РФ Росгвардия

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