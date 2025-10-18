Главный коммунист полуострова: умер 77-летний бывший спикер крымской Верховной Рады и экс-депутат парламента Украины Леонид Грач

В захваченном россиянами Крыму 17 октября умер бывший председатель Верховной Рады Крыма, 77-летний политик-коммунист Леонид Грач. Об этом пишет Крым.Реалии со ссылкой на заявление российских оккупационных «властей» Крыма.

В так называемом парламенте оккупированного полуострова выразили «глубокие соболезнования родным и близким» Грача.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа и бывший народный депутат Украины Рефат Чубаров подтвердил кончину политика.

«Ну что ж, Леонид Грач отправился к своему другу Иосифу Кобзону. Ограничусь только словами, которые у нас говорят в случае, если усопший не достоин доброго слова: Ateşi bol olsun (Пусть горит в аду)», — написал он в Telegram.

Леонида Грача называют самым известным коммунистом Крыма. В 1998—2002 годах он был председателем Верховной Рады Крыма, а в 2002—2012 годах — народным депутатом Украины.

В конце февраля 2014 года заявил, что Крым не ставит вопрос о пересмотре границ и останется в составе Украины. Однако спустя две недели он поддержал российский «референдум».

В апреля 2014 года он стал первым секретарем региональной партии Коммунисты России в аннексированном Крыму. В июне того же года получил гражданство РФ.