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Комитеты Рады поддержали отставку Климкина и Грицака

Вчера, 17:50
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Комитеты Рады поддержали отставку Климкина и Грицака - фото

НВ

Павел Климкин

Профильные комитеты Верховной Рады рекомендовали принять постановления об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Соответствующие решения приняли на заседании в среду, 5 июня, сообщает Укринформ.

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал представление президента Владимира Зеленского об увольнении Грицака с должности главы СБУ.

Члены комитета Верховной Рады по иностранным делам поддержали проект постановления президента об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук выразил надежду, что Верховная Рада оперативно проголосует за президентские инициативы.

Напомним, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду три представления об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.

Климкин заявил о готовности уйти в отставку после победы Зеленского на выборах президента.

После инаугурации главы государства о своей отставке заявил Грицак.

Теги:   СБУ МИД Украины Василий Грицак Павел Климкин Верховная Рада

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