Комитеты Рады поддержали отставку Климкина и Грицака Вчера, 17:50 Цей матеріал також доступний українською НВ Павел Климкин НВ

Профильные комитеты Верховной Рады рекомендовали принять постановления об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Соответствующие решения приняли на заседании в среду, 5 июня, сообщает Укринформ.

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал представление президента Владимира Зеленского об увольнении Грицака с должности главы СБУ.

Члены комитета Верховной Рады по иностранным делам поддержали проект постановления президента об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук выразил надежду, что Верховная Рада оперативно проголосует за президентские инициативы.

Напомним, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду три представления об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.

Климкин заявил о готовности уйти в отставку после победы Зеленского на выборах президента.

После инаугурации главы государства о своей отставке заявил Грицак.