Профильный комитет Рады одобрил отставку Шмыгаля, решение за парламентом

Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram.

Он также анонсировал дальнейшее голосование по этому поводу в Раде.

16 июля должно стать первым днем масштабных перестановок в украинском Кабинете министров. Шмыгаль, вероятно, станет новым министром обороны вместо Рустема Умерова. Также сегодня ожидаются увольнения нескольких министров действующего правительства.

Ранее источники NV сообщали, что кадровые перестановки в правительстве продлятся два дня: 16 июля Рада будет увольнять премьера и министров, а в четверг, 17 июля, будет назначать новых.

Возглавить правительство президент Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко — первому вице-премьер-министру, министру экономики Украины.

Денис Шмыгаль работал премьер-министром Украины с 4 марта 2020 года — дольше всех его предшественников на этом посту. Исторический рекорд Украины он побил еще в феврале 2024 года, когда проработал на посту более 1460 дней, побив рекорд Николая Азарова (возглавлял Кабмин с марта 2010 по январь 2014 года).

В 2019—2020 годах он возглавлял Ивано-Франковскую ОГА, в 2017—2019 годах работал в структурах Рината Ахметова, в 2015—2017 годах работал в компании Львовхолод, которая занимается розничной торговлей, в частности был гендиректором и членом наблюдательного совета. До этого был помощником нардепа от фракции УДАР Романа Чернеги в VII созыве Верховной Рады, работал во Львовской ОГА и бизнес-сфере.