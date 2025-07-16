Профильный комитет Рады одобрил отставку Шмыгаля, решение за парламентом
Денис Шмыгаль, вероятно, станет новым министром обороны вместо Рустема Умерова (Фото: Денис Шмыгаль / Telegram)
Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства в среду, 16 июля, одобрил отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram.
Он также анонсировал дальнейшее голосование по этому поводу в Раде.
16 июля должно стать первым днем масштабных перестановок в украинском Кабинете министров. Шмыгаль, вероятно, станет новым министром обороны вместо Рустема Умерова. Также сегодня ожидаются увольнения нескольких министров действующего правительства.
Ранее источники NV сообщали, что кадровые перестановки в правительстве продлятся два дня: 16 июля Рада будет увольнять премьера и министров, а в четверг, 17 июля, будет назначать новых.
Возглавить правительство президент Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко — первому вице-премьер-министру, министру экономики Украины.
Денис Шмыгаль работал премьер-министром Украины с 4 марта 2020 года — дольше всех его предшественников на этом посту. Исторический рекорд Украины он побил еще в феврале 2024 года, когда проработал на посту более 1460 дней, побив рекорд Николая Азарова (возглавлял Кабмин с марта 2010 по январь 2014 года).
В 2019—2020 годах он возглавлял Ивано-Франковскую ОГА, в 2017—2019 годах работал в структурах Рината Ахметова, в 2015—2017 годах работал в компании Львовхолод, которая занимается розничной торговлей, в частности был гендиректором и членом наблюдательного совета. До этого был помощником нардепа от фракции УДАР Романа Чернеги в VII созыве Верховной Рады, работал во Львовской ОГА и бизнес-сфере.