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Комитет ВР не нашел оснований для увольнения Луценко

Вчера, 14:14
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Комитет ВР не нашел оснований для увольнения Луценко - фото

скрин видео ГПУ

В представлении Зеленского нет оснований для увольнения Луценко, заявили в комитете ВР

Комитет Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности заявил о замечаниях к представлению президента Владимира Зеленского об увольнении Юрия Луценко с должности генпрокурора.

Как заявил глава комитета Андрей Кожемякин, в представлении Зеленского не указаны законные основания для увольнения Луценко. В частности, в нем не приведены выводы квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

«Генпрокурор увольняется с должности с согласия ВР в связи с подачей заявления об увольнении, которое он не подал. Во-вторых, на основании представления квалификационной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия. Выводов КДКП также нет», — отметил он.

По его словам, в представлении также не указан докладчик по этому вопросу на комитете. Поэтому комитет не поддержит представление об увольнении Луценко с должности.

«Подкомитет сегодня рассматривал представление. И он против рассматривать это представление на заседании комитета. 90% членов комитета не будут голосовать за представление. Если я его завтра поставлю (в повестку дня комитета, — ред.), депутаты не придут и кворума не будет», — добавил Кожемякин.

Он также обратился к представителю президента Руслану Стефанчуку с просьбой решить этот вопрос.

11 июня Зеленский подписал представление на увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора.

Представление на увольнение главы ГПУ передали для рассмотрения в Верховную Раду.

Сам Луценко заявил, что представление относительно его увольнения является незаконным.

Теги:   Владимир Зеленский Верховная Рада Юрий Луценко

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