06 июня 2018, среда

Комитет Рады вернул представление на отмену неприкосновенности Дунаева

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Спикер ВР говорит, что Дунаев отказывался получить представление
Фото: opposition.org.ua

Спикер ВР говорит, что Дунаев отказывался получить представление

Регламентный комитет Верховной Рады вернул спикеру Андрею Парубию представление Генпрокуратуры о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от Оппозиционного блока Сергея Дунаева.

Пресс-служба комитета объясняет, что спикер парламента не предоставил Дунаеву копию представления, а также приложения к нему, из-за чего не были получены предусмотренные процедурой объяснения от нардепа.

В то же время эту ситуацию прокомментировал и спикер Рады Андрей Парубий.

Он рассказал 6 июня, что вернул в регламентный комитет представление в отношении Сергея Дунаева для принятия окончательного решения.

По его словам, представитель Опоблока пять дней избегал и отказывался принять представление для ознакомления.

Парубий говорит, что согласно Регламенту ВР неознакомление депутата с представлением не является основанием для нерассмотрения его и неприятия соответствующего решения комитетом.

"По состоянию на сегодня никакого решения комитета нет, даже отрицательного", - цитирует Парубия Укринформ.

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Генпрокурор дал согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа Сергея Дунаева. Его направили председателю парламента и зарегистрировали в Раде. 16 мая представление на Дунаева передали в регламентный комитет.

Дунаева подозревают во внесении в декларацию ложных данных.

Досудебное расследование дела Сергея Дунаева осуществляют детективы Национального антикоррупционного бюро.

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