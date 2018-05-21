Комитет Рады утвердил закон об Антикоррупционном суде

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики предоставил вывод ко второму чтению законопроекта о Высшем антикоррупционном суде, за исключением двух норм, которые еще предстоит окончательно согласовать с Международным валютным фондом.

Как передает Интерфакс-Украина, решение поддержали 13 из 17 присутствующих членов комитета.

Комитет принял такое решение в понедельник, 21 мая, при участии представителей Венецианской комиссии.

Глава комитета Руслан Князевич (БПП) отметил, что несогласованным остаётся положение относительно права вето общественного совета международных экспертов.

Ко второму чтению законопроекта подано 1925 поправок.

По его словам, еще одним положением, которое предстоит окончательно согласовать, является норма об обязательности присутствия в коллегии судей бывшего судьи, у которого есть опыт пребывания на этой должности не менее пяти лет.

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В понедельник вечером продолжатся консультации с МВФ по несогласованным положениям.

"Сегодня вечером, до утра консультации будут. Если завтра утром эти консультации увенчаются положительным успехом, то мы, наверное, дополнительно утром еще можем собрать заседание комитета для того, чтобы, кроме того решения, которое мы примем сегодня, дополнительно принять решение еще и по этим вопросам", - пояснил он.

Глава комитета отметил, что если не удастся провести заседание комитета, то данные положения законопроекта будут вынесены на рассмотрение народных депутатов уже в сессионном зале без отдельного решения комитета.

Напомним, 1 марта депутаты Верховной Рады в первом чтении проголосовали за законопроект №7440 О Высшем антикоррупционном суде.