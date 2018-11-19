Комитет Рады счел представление на арест нардепа Березкина законным, но необоснованным

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента отказался поддержать представление генерального прокурора о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата из группы Воля народа Станислава Березкина.

Как передает Интерфакс-Украина, депутаты посчитали представление ГПУ о даче согласия парламента на задержание и арест "недостаточно мотивированными и необоснованными", а к представлению о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности возник ряд замечаний, которые будут изложены в письменных выводах.

При этом все три представления в комитете считают законными.

Генпрокуратура настаивает на привлечении к уголовной ответственности депутата Станислава Березкина в рамках расследования дела Ощадбанка и группы Креатив.

По данным следствия,в период с 2013 по 2015 год должностные лица компаний Креатив в сговоре с менеджментом Ощадбанка подделали документы для получения $20 млн кредита.

Среди подозреваемых - сын народного депутата Станислава Березкина, бывший акционер группы компаний Креатив Максим.