Комитет Рады счел представление на арест нардепа Березкина законным, но необоснованным

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента отказался поддержать представление генерального прокурора о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата из группы Воля народа Станислава Березкина.
Как передает Интерфакс-Украина, депутаты посчитали представление ГПУ о даче согласия парламента на задержание и арест "недостаточно мотивированными и необоснованными", а к представлению о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности возник ряд замечаний, которые будут изложены в письменных выводах.
При этом все три представления в комитете считают законными.
Генпрокуратура настаивает на привлечении к уголовной ответственности депутата Станислава Березкина в рамках расследования дела Ощадбанка и группы Креатив.
По данным следствия,в период с 2013 по 2015 год должностные лица компаний Креатив в сговоре с менеджментом Ощадбанка подделали документы для получения $20 млн кредита.
Среди подозреваемых - сын народного депутата Станислава Березкина, бывший акционер группы компаний Креатив Максим.
«Диалоги о будущем»
Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.
Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?
Комментарии
Правила комментирования