Комитет Рады рекомендовал двух кандидатов на пост аудитора НАБУ

В среду, 6 июня, антикоррупционный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту две кандидатуры на пост аудитора НАБУ.

Речь идет о: партнере компании Baker&McKenzie, гражданине США Томасе Файерстоуне и докторе юридических наук Владимире Василенко.

Собеседование с претендентами оказалось под угрозой срыва, передает Интерфакс-Украина.

Несколько нардепов покинули заседание комитета, поскольку, по их мнению, была сорвана процедура. Однако кворум все же сорван не был.

Смотрите также

Всего на конкурс в этот раз подали свои кандидатуры пять человек. С 4 из них провели собеседование члены антикоррупционного комитета Рады.

Среди оставшихся кандидатур: член Коллегии адвокатов Израиля, гражданин Украины с постоянным местом проживания в Израиле Вадим Меламед, глава общественной организации Ассоциация борьбы с организованной преступностью Антимафия Юрий Лихненко, пенсионер Валерий Небога.

Напомним, 23 мая комитет Верховной Рады по вопросам противодействия коррупции не смог провести заседание по вопросу назначения аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины из-за отсутствия кворума.

В минувшем году Верховная Рада с начала года дважды провалила голосование за своего представителя в комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ.

Из-за кандидатурі аудитора депутаты ранее отправили в отставку главу антикоррупционного комитета Совета Егора Соболева.

Смотрите также