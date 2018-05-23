Комитет Рады провалил заседание по аудитору НАБУ

В среду, 23 мая, комитет Верховной Рады по вопросам противодействия коррупции не смог провести заседание по вопросу назначения аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины из-за отсутствия кворума.

Как сообщает LB.ua, заседание проигнорировали депутаты от Блока Петра Порошенко, Народного фронт и Оппозиционной партии.

На заседании должны были назначить даты собеседований с претендентами на пост аудитора НАБУ по квоте парламента. Этот вопрос планируют рассмотреть на следующем заседании комитета. В общем кандидатуры подали пять человек.

По словам депутата Виктора Чумака, нардепы проигнорировали заседание, чтобы не "участвовать в фарсе". В оппозиции полагают, что коалиция хотела, чтобы уже завтра, 24 мая, вопрос аудитора был вынесен на рассмотрение в зал.

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Напомним, уже более года Верховная Рада и президент Украины не могут определиться со своими представителями в комиссию внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ.