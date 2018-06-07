Комитет Рады отказался санкционировать лишение неприкосновенности нардепа, угрожавшего журналистам

Пономарев отобрал у журналиста в Раде телефон и грозил ему криминальной ответственностью

Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел представление генерального прокурора Украины о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из группы Воля народа Александра Пономарев.

Коллеги парламентария признали прошение по делу Пономарева немотивированным, а доказательства – сомнительными.

Как пишет Интерфакс-Украина, соответствующие выводы поддержало большинство членов Регламентного комитета в ходе заседания в четверг, 7 июня.

Напомним, 7 февраля в кулуарах Верховной Рады народный депутат Пономарев выхватил у двух корреспондентов мобильные телефоны, когда они пытались снять на камеру его эмоциональный разговор с нардепом из Батькивщины Сергеем Соболевым.

После непродолжительной ссоры с журналистами он вернул телефоны. При этом в разговоре депутат угрожал криминальным преследованием: "Я не сяду, не переживайте. Вы сядете. Будете отвечать".

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18 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представление на привлечение к уголовной ответственности Пономарева. Ему инкриминировалось препятствование работе сотрудников средств массовой информации.

Это один из первых за продолжительное время отказов комитета ВР в лишении иммунитета депутата по запросу правоохранителей.

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