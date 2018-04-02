Комитет Рады не смог рассмотреть отмену е-декларирования для общественных активистов

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Заседание было сорвано из-за отсутствия кворума

Заседание было сорвано из-за отсутствия кворума

В понедельник, 2 апреля, Антикоррупционный комитет Верховной Рады не рассмотрел проект закона, который освобождает представителей общественных объединений от заполнения электронных деклараций.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Лещенко, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, для рассмотрения данного вопроса отсутствовало необходимое количество парламентариев.

"Заседания не было, так как не было кворума", - заявил он.

Ранее планировалось, что после Антикоррупционного комитета во вторник, 3 апреля, данный законопроект будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

Документ №8209-1 предусматривает изменения в закон Украины о предотвращении коррупции, касающиеся освобождения отдельной категории лиц от выполнения требований финансового контроля.

Напомним, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции поддержало отмену необходимости электронного декларирования для общественных активистов.

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