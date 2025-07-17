Профильный комитет поддержал представление Зеленского о назначении Свириденко на пост премьера

В среду, 17 июля, комитет по организации государственной власти поддержал представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении Юлии Свириденко на пост премьер-министра.

Об этом сообщает РБК-Украина, опубликовав соответсвующий документ.

В заявлении Свириденко говорится, что она просит назначить ее на должность премьер-министра. Также стоит ее подпись и дата — 16 июля.

Ранее источники NV сообщали, что кадровые перестановки в правительстве продлятся два дня: 16 июля Рада будет увольнять премьера и министров, а в четверг, 17 июля, будет назначать новых.

Возглавить правительство президент Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко — первому вице-премьер-министру, министру экономики Украины.

Денис Шмыгаль работал премьер-министром Украины с 4 марта 2020 года — дольше всех его предшественников на этом посту. Исторический рекорд Украины он побил еще в феврале 2024 года, когда проработал на посту более 1460 дней, побив рекорд Николая Азарова (возглавлял Кабмин с марта 2010 по январь 2014 года).