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Комитет избирателей Украины прокомментировал выдвижение кандидата в президенты от Компартии

Сегодня, 20:34
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Цей матеріал також доступний українською

Алексей Кошель

Алексей Кошель/Facebook

Коммунистическая партия Украины имеет право выдвигать Петра Симоненко в качестве кандидата в президенты Украины, заявил глава общественной организации Комитет избирателей Украины Алексей Кошель, сообщает Громадське радіо.

"Мы живем в реалиях, когда реформа декоммунизации оказалась безуспешной, и была проведена в очень короткий период времени, и для многих даже трудно поверить, что в это же время Коммунистическая партия продолжает официально действовать, официально является зарегистрированной и имеет все права, что и другие политические силы. Сколько бы не было вопросов у правоохранительных органов к Петру Симоненко, но сегодня, к сожалению, эта партия имеет право выдвигать его, как кандидата в президенты", – отметил Кошель.

По его словам, последние несколько лет Министерство юстиции безуспешно борется с коммунистической партией в соответствии с законом о декоммунизации.

"Там есть длинное дело с представлением и в Конституционный суд относительно правомерности этого решения и т.п.", – сообщил глава КИУ.

Он отметил, что это долговременное дело и сложно сказать, когда оно закончится официальным запретом Коммунистической партии.

"Был ряд публичных обвинений в адрес Коммунистической партии по вопросам финансирования этой политической силы, то есть количество средств, которые они декларировали в своих официальных отчетах, было несоизмеримо с тем, что партия арендует офис, проводит информационную деятельность, выдает партийную газету... Думаю, участие в выборах Петра Симоненко, это та категория кандидатов, которые пытаются придать политическую окраску уголовным делам против них или будущим уголовным делам", – отметил Кошель.

Ранее сообщалось, что Коммунистическая партия Украины выдвинула кандидатом в президенты своего лидера Петра Симоненко.

Напомним, что в 2015 году Окружной административный суд Киева решил запретить деятельность КПУ. 15 января 2016 года в Киевском апелляционном административном суде открыли производство по апелляционной жалобе КПУ, рассмотрение дела продолжается. В Министерстве юстиции Украины сообщили, что пока решение суда о запрете не вступило в силу, Компартия может продолжать свою деятельность.

Теги:   Комитет избирателей Украины Петр Симоненко КПУ

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