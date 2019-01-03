Комитет избирателей Украины прокомментировал выдвижение кандидата в президенты от Компартии Сегодня, 20:34 2324 Цей матеріал також доступний українською Алексей Кошель Алексей Кошель/Facebook

Коммунистическая партия Украины имеет право выдвигать Петра Симоненко в качестве кандидата в президенты Украины, заявил глава общественной организации Комитет избирателей Украины Алексей Кошель, сообщает Громадське радіо.

"Мы живем в реалиях, когда реформа декоммунизации оказалась безуспешной, и была проведена в очень короткий период времени, и для многих даже трудно поверить, что в это же время Коммунистическая партия продолжает официально действовать, официально является зарегистрированной и имеет все права, что и другие политические силы. Сколько бы не было вопросов у правоохранительных органов к Петру Симоненко, но сегодня, к сожалению, эта партия имеет право выдвигать его, как кандидата в президенты", – отметил Кошель.

По его словам, последние несколько лет Министерство юстиции безуспешно борется с коммунистической партией в соответствии с законом о декоммунизации.

"Там есть длинное дело с представлением и в Конституционный суд относительно правомерности этого решения и т.п.", – сообщил глава КИУ.

Он отметил, что это долговременное дело и сложно сказать, когда оно закончится официальным запретом Коммунистической партии.

"Был ряд публичных обвинений в адрес Коммунистической партии по вопросам финансирования этой политической силы, то есть количество средств, которые они декларировали в своих официальных отчетах, было несоизмеримо с тем, что партия арендует офис, проводит информационную деятельность, выдает партийную газету... Думаю, участие в выборах Петра Симоненко, это та категория кандидатов, которые пытаются придать политическую окраску уголовным делам против них или будущим уголовным делам", – отметил Кошель.

Ранее сообщалось, что Коммунистическая партия Украины выдвинула кандидатом в президенты своего лидера Петра Симоненко.

Напомним, что в 2015 году Окружной административный суд Киева решил запретить деятельность КПУ. 15 января 2016 года в Киевском апелляционном административном суде открыли производство по апелляционной жалобе КПУ, рассмотрение дела продолжается. В Министерстве юстиции Украины сообщили, что пока решение суда о запрете не вступило в силу, Компартия может продолжать свою деятельность.