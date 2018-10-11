Комитет избирателей: Почти 80% украинских партий официально не имеют сотрудников

Официально не имеют ни одного сотрудника 79% украинских политических партий.
Об этом заявили в Комитете избирателей Украины.
В КИУ, ссылаясь на данные отчетов партий за второй квартал 2018 года, сообщили, что ни одного работника не указали 216 политических партий. В частности, 5.10, КМКС Партия венгров Украины, Заступ, Винницкая европейская стратегия.
Также в центральном аппарате партии За життя Вадима Рабиновича официально работают три человека, в партии Основа Сергея Таруты - четыре, а ВО Свобода - пять.
Среди партий, которые представлены в Верховной Раде больше всего зарегистрированных работников в Самопомощи - 257, Радикальной партии - 136, Батькивщине — 78, БПП Солидарность - 45, Оппозиционный блок- 43, Народный фронт — 32.
Официально больше всего людей в Украине работает в партии Единство - 317.
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