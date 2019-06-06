«Комическая история». Климкин прокомментировал схожесть фрагментов в выступлениях Зеленского и Порошенко Сегодня, 16:20 Цей матеріал також доступний українською YES Климкин назвал ситуацию комической YES

Схожесть фрагментов выступлений президента Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко говорит о последовательности внешнеполитического курса Украины.

«Как говорится, много шума из ничего. Правда, не шекспировских масштабов. Базовые тезисы действительно были подготовлены в МИД. Некоторые из них озвучивались предыдущим президентом Петром Порошенко во время Дня Европы», сказал он на брифинге, пишет УНИАН.

Он также назвал ситуацию «комической историей».

Климкин добавил, что друзьям и партнерам Украины было важно услышать эти ключевые тезисы, особенно во время первого визита Зеленского в Брюссель.

«Но потом подготовленные МИД тезисы были озвучены на съезде партии Европейская солидарность. Можно было бы гордиться тем, что позиция МИД пользуется таким спросом. И это не удивительно, ведь они отвечают основополагающим принципам нашей евроинтеграции. Подготовленные МИД тезисы — это не просто сигналы. Это основополагающие позиции Украины относительно противодействия российской агрессии и интеграции в ЕС и НАТО», — подчеркнул министр.

Ранее пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что Владимир Зеленский украл целый абзац из выступления Порошенко.

Администрация президента начала служебное расследование относительно идентичности выступлений Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

В АП утверждают, что работники МИД, которые готовили тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко.