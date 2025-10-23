Мадяр обратился к венграм в годовщину революции 1956 года и призвал поддержать европейский курс страны

23 октября, 22:49
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Мадяр Бровди (Фото: Мадяр/Телеграм)

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди обратился к венграм в годовщину революции 1956 года. Он призвал их во время сегодняшнего митинга поддержать европейский курс своей страны.

Об этом Мадяр написал в своем Telegram-канале.

«69 лет назад историческая Родина моего отца Иосифа Бровди смело сказала красной диктатуре Ruszkik haza (Русские, прочь домой! — ред). Оккупант с „русским миром“ затягивался контингентом в Венгрию, направляясь танками и пехотой через закарпатские Мукачево-Берегово на границу и вглубь. И потекла кровь», — сказал Мадяр.

Командующий СБС отметил, что сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан живет искаженной интерпретацией событий революции 1956 года. Мадяр говорит, что глава венгерского правительства «физической боли предков не почувствовал или уже забыл», а «потомкам продается универсальная идиома „Венгрия превыше всего“, кровавые деньги и власть тем временем кружат голову».

«Народ Венгрии! Я знаю, Вы сегодня собираетесь вместе, и будут произнесены альтернативные существующим видения. Очевидно, сегодня начнется предвыборная гонка в Венгрии. Так пусть без крови!», — написал Бровди.

Также командующий СБС процитировал гимн Венгерской революции 1848−1849 годов Встань, мадьяр, на зов отечества, который написал венгерский поэт Шандор Петефи.

В Будапеште в четверг вышли на улицы десятки тысяч сторонников Виктора Орбана, пишет Reuters. Оппозиционная партия Тиса тоже провела демонстрацию, а ее лидер Петер Мадяр обвинил Орбана в том, что его правительство коррумпированное и авторитарное. Сторонники Мадяра скандировали «С нас хватит!» и «Русские, убирайтесь домой!».

Как пишет DW, сторонники Орбана прошли по Будапешту с транспарантом «Мы не хотим умирать за Украину». Сторонники Мадяра шли под лозунгом с требованием «изменения системы».

«Политик, требовавший вывода российских войск из Венгрии, теперь самый верный союзник Кремля. Он построил систему, в которой власть централизована, пресса находится под контролем… а страной правит страх», — говорил Мадяр о своем сопернике.

Виктор Орбан на митинге в Будапеште (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)
Виктор Орбан на митинге в Будапеште / Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
Петер Мадяр во время протеста в Будапеште (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)
Петер Мадяр во время протеста в Будапеште / Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
В апреле 2026 года в Венгрии состоятся парламентские выборы. Согласно результатам опросов центра Median, которые обнародовали в июне 2025 года, оппозиционная партия Тиса опережает партию Фидес действующего премьера на 51% против 36% среди избирателей, которые уже определились с выбором. В марте эта же социологическая компания зафиксировала девятипроцентное преимущество Тисы.

