Командующий ВМС ВСУ ответил на предложение Путина забрать военную технику из Крыма

Украинская военная техника, которая осталась в Крыму после аннексии его Россией, исправна, решение по предложению президента РФ Владимира Путина о ее возврате будет принимать руководство Украины, заявил командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко.

"Но этот вопрос необходимо тщательно изучить, чтобы мы не стали разменной картой в грязной кремлевской игре", - цитирует Воронченко Интерфакс-Украина.

Ранее президент страны-оккупанта предложил Украине забрать свои корабли и авиацию из Крыма. По его словам, речь идет о "десятках кораблей и боевых самолетов".

В свою очередь командующий ВМС ВСУ сказал, что на момент аннексии в Крыму было 8 боевых кораблей, из них не на ходу был лишь один - БДК Ольшанский, а корвет Луцк был на ремонте.

В отношении береговых частей он добавил: "Там осталось техники на два батальона БМП, и два батальона БТРов... было 7 дивизионов артиллерии и 4 минометных батареи".

Украинская же авиация во время аннексии была поднята и перемещена на материк, добавил он.

Командующий ВМС ВСУ напомнил, что официальный Киев обратился в международные суды относительно техники и кораблей.