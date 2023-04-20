«Дешевле их спрятать». Почему командование окупантов разместило корабли Черноморского флота за Крымскими горами — объясняет эксперт 20 апреля, 09:05 NV Премиум Крейсер Москва, затопленный ВСУ весной 2022 года (Фото:Handout via REUTERS)

Максим Паламарчук, эксперт Национального института стратегических исследований, в эфире Radio NV рассказал, как российское командование оберегает корабли Черноморского флота, переместив их подальше от возможных ударов ВС Украины.

— Перейдем к Черноморскому флоту. Было несколько интересных новостей, которые появлялись еще на прошлой и этой неделе. С одной стороны сообщается о том, что Черноморский флот перекрыл большими плавучими конструкциями вход в Севастопольскую бухту.

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Утром в субботу, 5 апреля, флотское командование останавливало движение пассажирских катеров через бухту, есть фотографии, на которых видны три плавучие конструкции. Они таким образом пытаются защититься от чего, от морских дронов, которые кто-то использовал в Севастопольской бухте? Как вы это оцениваете?

— Да, я думаю, что это, прежде всего, меры против морских дронов, потому что логика этого заграждения — сделать невозможным физическое попадание беспилотных или пилотируемых аппаратов в бухту. Учитывая, что там действительно в Севастополе бухты достаточно узкие, вполне нормальное инженерное решение. Это дополнительные затраты на обеспечение деятельности этих сооружений, но, что можно сказать, очевидно, россияне на это идут.