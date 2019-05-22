Командовал войсками под Иловайском. Что известно о новом главе Генштаба Руслане Хомчаке Вчера, 16:04 3785 Сюжет Цей матеріал також доступний українською president.gov.ua Президент Зеленский жмет руку генералу Хомчаку 21 мая после его назначения главой Генштаба president.gov.ua

Первым назначением, которое сделал Владимир Зеленский на посту президента, стало назначение генерала Руслана Хомчака главой Генштаба Вооруженных сил Украины. Рассказываем, что о нем известно.

Образование и карьера в армии

Руслан Хомчак родился 5 июня 1967 года в Ровно, ему 51 год. Закончил Московское высшее военное командное училище, после чего проходил службу сначала в Восточной Германии, а затем в Белорусском Краснознаменном военном округе.

В течении семи лет служил в 24-й отдельной механизированной бригаде, которая находится в составе оперативного командования Запад. После окончания Национальной академии обороны возглавил штаб этой бригады. В течение четырех лет командовал отдельным 300-м механизированным полком в Черновцах. В апреле 2005 года возглавил 72-ю отдельную механизированную бригаду в Белой Церкви. В 2009 году возглавил штаб 8-го армейского корпуса, базировавшегося в Новоград-Волынском.

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23 августа 2011 года Руслан Хомчак получил звание генерал-майора. В мае 2012 года он стал командиром 6-го армейского корпуса, который входил в Южное оперативное командование. 24 августа 2013 года Руслану Хомчаку присвоили звание генерал-лейтенанта. В ноябре 2013 года 6-й армейский корпус был переформирован в Оперативное командование Юг и Руслан Хомчак его возглавил.

Война на Донбассе и Иловайск

После начала войны на Донбассе генерал-лейтенант Хомчак стал командующим Сектора Б сил Антитеррористической операции. В этот период у него был конфликт с добровольческим батальоном Айдар. В июне 2014 года командир Айдара Сергей Мельничук заявлял, что Руслан Хомчак запрещал батальону выполнять боевые задачи, а также выдавать вновь прибывшим бойцам оружие. По мнению Мельничука, генерал Хомчак таким образом пытался переподчинить батальон себе. Сам Хомчак утверждал, что руководствовался законами Украины, и всем, кто прошел отбор в батальон и был официально в него зачислен, оружие выдал. Те, кто не прошел отбор, по его словам, не могли получить оружие на законных основаниях.

Главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов пишет, что 5 августа 2014 года Хомчак получил приказ командующего АТО Виктора Муженко окружать Донецк. По словам Бутусова, с севера подразделения 1-го батальона 93-й бригады должны были перекрыть основные трассы из Горловки в Донецк и выйти к Нижней Крынке, а с юга из района Старобешево украинские войска должны были занять Иловайск, Харцызск, и соединиться в районе Зугрес-Нижняя Крынка. Однако сил на осуществление этой задачи было недостаточно.

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Чтобы удержать Иловайск, российское командование направило туда свои резервы, но украинским войскам удалось взять город. 23 августа 2014 года российская регулярная армия нанесла удар и окружила войска Сектора Б под Иловайском. Руслан Хомчак подчеркивал, что под Иловайском украинским военным противостояли именно регулярные российские войска.

«Иловайск под контролем именно российских войск. Своими глазами с 24 по 28 августа наблюдал там подразделения Российской Федерации. 24 августа мы уже имели с ними первый огневой контакт в районе сел Многополье и Аграрное, которые восточнее Иловайска», — заявлял он в сентябре 2014 года.

По его словам, украинским войскам противостояли батальонные группы десантных, десантно-штурмовых и мотострелковых бригад.

Аналогичное заявление Хомчак сделал в октябре 2014 года.

Бутусов утверждает, что командный пункт Хомчака находился вне кольца окружения, и за генералом трижды высылали эвакуационные группы, но он отказывался эвакуироваться.

По словам Бутусова, 28 августа 2014 года президент Порошенко заявил о «зеленом коридоре» для выхода наших войск, начальник Хомчака Муженко вел переговоры с Генштабом РФ, и вместо задачи прорываться с боем Хомчак получил приказ выходить в колонне.

Сам Муженко в августе 2018 года заявлял в интервью BBC Украина, что 24 августа 2014 года еще не было полного понимания, что под Иловайском были российские войска.

«Были доклады о передвижении колонн, которые шли без опознавательных знаков. Приказа (отступать из Иловайска — ред.) не было, потому что не была понятна ситуация», — говорил он.

По словам Муженко, генерал Хомчак доложил ему, что украинские войска не могут остаться в Иловайске, потому что «командиры полицейских батальонов поставили ультиматум: если вы здесь остаетесь, мы выходим без вас».

Муженко заявлял, что они не имели права приказывать добровольческим батальонам, и он сказал Хомчаку, чтобы он сам принимал решение.

После переговоров о создании зеленого коридора для выхода украинских войск с российскими военными руководителями 28 августа 2014 года российская сторона заявила, что выпустит украинских военных только без оружия. Украинская сторона заявила, что не может на это пойти.

Муженко также утверждал, что генерал Хомчак имел приказ отступать из Иловайска, и отступление должно было начаться в 3 часа ночи.

«Они должны были начать движение в три часа ночи, а начали в 8:30. Я уверен в том, что, если бы выход начался в три часа ночи, российские войска были бы не готовы к реагированию», — заявлял он.

Бутусов утверждает, что Хомчак провел совещание командиров — и все они отказались сдавать оружие россиянам, после чего начался прорыв, в котором погибли многие командиры подразделений и мог погибнуть сам генерал Хомчак.

Бутусов и Хомчак под Иловайском 22 августа 2014 года / Фото: Дмитрий Муравский / Цензор.нет

31 августа 2014 года генералу Руслану Хомчаку удалось с боем вырваться из окружения вместе с группой бойцов.

Нардеп Андрей Тетерук, который участвовал в боях под Иловайском, будучи командиром батальона Миротворец, на своей странице в Facebook приветствовал назначение генерала Хомчака начальником Генштаба.

«Я тогда подумал, что в случае захвата нас в плен, генералов обменяют и очень быстро, а меня, как командира добровольческого батальона порежут на ремни. Поэтому для определения, все ли будут в случае огневого контакта с противником воевать, я прямо задал вопрос: воюем с оружием или я иду отдельно? Ответ Хомчака была немедленный и понятный: у каждого есть оружие — отстреливаемся до последнего, в плен не сдаемся», — поделился он воспоминаниями о выходе из Иловайска вместе с генералом Хомчаком.

Тетерук добавил, что «настоящими являются поступки человека. Хомчак — настоящий».

После Иловайска

В 2016 году генерал-лейтенант Хомчак возглавил штаб Сухопутных войск ВСУ.

В марте 2016 года после скандала связанного с условиями проживания военнослужащих на полигоне Широкий Лан, Хомчак получил строгий выговор.

В феврале 2017 года генерал Хомчак стал главным инспектором Минобороны. Занимал эту должность до назначения главой Генштаба ВСУ 21 мая 2019 года.

Чем владеет генерал Хомчак

Согласно декларации генерал-лейтенанта Руслана Хомчака за 2018 год, он владеет квартирой в Белой Церкви Киевской области площадью 76,8 квадратных метра, земельным участком площадью 20 тысяч квадратных метров в Житомирской области и земельным участком площадью 1000 квадратных метров в Черниговской области. У него также есть автомобиль Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска и автоприцеп.

В 2018 году генерал Хомчак получил 818 тысяч гривен заработной платы, 157 тысяч гривен от продажи недвижимого имущества и взял 160 тысяч гривен кредита в ПриватБанке. У нового главы Генштаба ВСУ есть $ 50 тысяч, 10 тысяч евро и 60 тысяч гривен наличными, а также почти 8 тысяч гривен на счету в ПриватБанке.

НВ