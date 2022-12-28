Зеленский передал командиру батареи HIMARS награду от Байдена — фото
Владимир Зеленский и Джо Байден в Вашингтоне 21 декабря 2022 года (Фото:Володимир Зеленський / Facebook)
Президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Верховной Рады в среду, 28 декабря, вручил командиру батареи HIMARS награду от президента США Джо Байдена. Об этом написал в Telegram-канале народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко.
Глава государства напомнил, что по просьбе защитника Украины в Бахмуте передал его Крест боевых заслуг главе Белого дома в благодарность за помощь. Байден в ответ передал ему специальный символ от президента США — challenge coin. Во время заседания награды также получили другие украинские защитники.
28 декабря президент выступил с посланием к Верховной Раде. По словам народных депутатов, выступление длилось около часа.
21 декабря Владимир Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.
Он встретился с президентом США Джо Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США. В этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.