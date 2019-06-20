Команда Зеленского о признании конституционным указа о роспуске Рады: Это победа
Сегодня, 16:39
Команда президента Владимира Зеленского прокомментировала сообщение о признании КС Украины конституционным указа о роспуске Рады.
«Победа: указ Зеленского о роспуске Рады признали конституционным! Суд принял важное решение. Выборы парламента состоятся 21 июля», — говорится в заявлении команды Зеленского.
Однако позже Команда Зеленского удалила этот пост в Telegram.
Фото: Команда Зеленского
По данным источника агентства Интерфакс-Украина, 20 июня Конституционный суд во время закрытого признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов.