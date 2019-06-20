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Команда Зеленского о признании конституционным указа о роспуске Рады: Это победа

Сегодня, 16:39
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Команда Зеленского о признании конституционным указа о роспуске Рады: Это победа - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский

Команда президента Владимира Зеленского прокомментировала сообщение о признании КС Украины конституционным указа о роспуске Рады.

«Победа: указ Зеленского о роспуске Рады признали конституционным! Суд принял важное решение. Выборы парламента состоятся 21 июля», — говорится в заявлении команды Зеленского.

Однако позже Команда Зеленского удалила этот пост в Telegram.

Фото: Команда Зеленского

По данным источника агентства Интерфакс-Украина, 20 июня Конституционный суд во время закрытого признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов.

Теги:   Верховная Рада Конституционный суд Украины Владимир Зеленский

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