Команда Зеленского о признании конституционным указа о роспуске Рады: Это победа Сегодня, 16:39 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko

Команда президента Владимира Зеленского прокомментировала сообщение о признании КС Украины конституционным указа о роспуске Рады.

«Победа: указ Зеленского о роспуске Рады признали конституционным! Суд принял важное решение. Выборы парламента состоятся 21 июля», — говорится в заявлении команды Зеленского.

Однако позже Команда Зеленского удалила этот пост в Telegram.



Фото: Команда Зеленского

По данным источника агентства Интерфакс-Украина, 20 июня Конституционный суд во время закрытого признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов.

