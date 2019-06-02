Команда Зеленского опровергла сообщения о том, что Слуга народа не сможет принять участия в выборах Сегодня, 18:01 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Valentyn Ogirenko Дмитрий Разумков (справа) объявил, что возглавил партию Слуга народа 25 мая REUTERS / Valentyn Ogirenko

Команда президента Владимира Зеленского заявила, что «сообщения на некоторых интернет-порталах» о том, что партия Слуга народа не сможет принять участие во внеочередных выборах в Верховную Раду по юридическим причинам — заведомо недостоверная информация.



Об этом говорится в сообщении на странице команды президента в Facebook.

В сообщении также говорится, что недостоверной является и информация о том, что Дмитрий Разумков был избран главой партии Слуга народа 27 мая.

«Внеочередной съезд партии Слуга народа принял соответствующее решение 21 мая. В этот день Иван Баканов сложил полномочия главы партии и приостановил свое членство в партии Слуга народа. Напоминаем, что Баканов начал исполнять обязанности первого заместителя председателя СБУ 22 мая, чем в полной мере выполнены все требования действующего законодательства», — говорится в сообщении команды Зеленского.

В команде Зеленского добавили, что заявление о том, что партия якобы вносила изменения в свой устав в связи со сменой главы тоже является фейком, так как согласно украинскому законодательству смена руководителя юридического лица и внесение изменений в учредительные документы являются совершенно разными регистрационными действиями.

«Регистрационные действия были проведены Минюстом в установленном законом порядке и в отведенные законом сроки», — подчеркнули в команде Зеленского.

Сообщение команды Зеленского, вероятно, касается публикации на сайте kievvlast.com.ua, в которой со ссылкой на неназванные источники, близкие к штабу Слуги народа говорится, что Министерство юстиции якобы не хочет «регистрировать по сокращенной процедуре изменения в уставе партии Слуга народа» из-за того, что Иван Баканов, назначенный 22 мая заместителем главы СБУ, из-за этого назначения не может подписывать партийные документы. В публикации подчеркивается, что это якобы грозит участию партии в парламентских выборах.

Напомним, 23 мая о том, что партию Слуга народа поведет на выборы Разумков сообщил замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка. Разумков объявил, что возглавил Слугу народа на пресс-конференции 25 мая.