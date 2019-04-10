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Спецтема: Выборы президента Украины

Команда Зеленского опровергла согласование назначений на ключевые посты в государстве

Сегодня, 12:43
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Команда Зеленского опровергла согласование назначений на ключевые посты в государстве - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сообщили, что распространенная в СМИ информация о возможных кадровых решениях после победы на президентских выборах основана на домыслах и предположениях.

В штабе заявили, что идет процесс отбора кандидатур для назначения на госдолжности по компетенции президента.

"Сообщения основаны на домыслах и предположениях. Никаких кадровых решений в команде Владимира Зеленского не принимали. Более того, они не будут кулуарными, ведь недаром мы спрашивали украинцев, кого они хотели бы видеть на ключевых должностях", - сказано в сообщении пресс-службы Зеленского.

В штабе добавили, что кандидаты будут объявлены до голосования во втором туре, как и обещал Зеленский.

Ранее СМИ сообщили, что в случае победы Зеленского МИД может возглавить экс-министр финансов Александр Данилюк, ГПУ - экс-прокурор США Марта Борщ или экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши, СБУ - Игорь Смешко.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы президента Украины

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