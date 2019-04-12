Команда Зеленского обнародовала видеоанонс дебатов на стадионе Сегодня, 19:07 1678 Цей матеріал також доступний українською Olympic NSC / Facebook Дебаты пройдут на НСК Олимпийский Olympic NSC / Facebook

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обнародовал видеоанонс дебатов, которые пройдут на НСК Олимпийский в пятницу, 19 апреля.

"19 апреля в 19:00. Главные дебаты страны. Общество получит ответ на главный вопрос - прошлое или будущее", - говорится в ролике.

На этот раз авторы видео ограничились простым графическим оформлением, без заявлений Зеленского на стадионе.

Видеоанонс распространили по всем каналам команды Зеленского в социальных сетях.

Подія, на яку чекають всі –– дебати, скоро! pic.twitter.com/0YjjD9L0eY — Команда Зеленського (@zeteam_official) 12 апреля 2019 г.

Напомним, что кандидат в президенты Владимир Зеленский отказался прийти на дебаты на НСК Олимпийский 14 апреля, которые анонсировал президент Петр Порошенко. Он заявил, что ждет Порошенко на стадионе вечером 19 апреля, когда должны состояться официальные дебаты в телестудии Общественного.