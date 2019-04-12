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Команда Зеленского обнародовала видеоанонс дебатов на стадионе

Сегодня, 19:07
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Команда Зеленского обнародовала видеоанонс дебатов на стадионе - фото

Olympic NSC / Facebook

Дебаты пройдут на НСК Олимпийский

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обнародовал видеоанонс дебатов, которые пройдут на НСК Олимпийский в пятницу, 19 апреля.

"19 апреля в 19:00. Главные дебаты страны. Общество получит ответ на главный вопрос - прошлое или будущее", - говорится в ролике.

На этот раз авторы видео ограничились простым графическим оформлением, без заявлений Зеленского на стадионе.

Видеоанонс распространили по всем каналам команды Зеленского в социальных сетях. 

Напомним, что кандидат в президенты Владимир Зеленский отказался прийти на дебаты  на НСК Олимпийский 14 апреля, которые анонсировал президент Петр Порошенко. Он заявил, что ждет Порошенко на стадионе вечером 19 апреля, когда должны состояться официальные дебаты в телестудии Общественного.

Теги:   Дебаты Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы президента Украины

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